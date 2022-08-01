Başkan Karabacak: 'Esnafımız 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır'

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 09-18 Ağustos tarihleri arasında 56 ülkeden 6 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na Konyalı esnafın hazır olduğunu ve şehrini en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 56 ülke, 24 branş, 6 bin katılımcı ve 2 bin gönüllünün katılımıyla 09-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın şehrin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Karabacak, Konyalı esnaf ve sanatkarın böylesine önemli bir organizasyonda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağını ve şehrini en iyi ve en güzel şekilde temsil edeceğini söyledi. Muharrem Karabacak, "Olimpiyatlar süresince 56 ülkeden 6 bin sporcuyu ve on binlerce seyirciyi şehrimizde ağırlayacağız. İslami Dayanışma Oyunları, spor faaliyetlerini içeren bir olimpiyat olmasının ötesinde; Asya'dan Afrika'dan, Balkanlardan ve Anadolu'nun birçok şehrinden kardeşlerimizi şehrimizde buluşturacak. Organizasyonda esnaf ve sanatkarlarımız da şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Konya esnafımız bugüne kadar üzerine düşen görevi her zaman yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Esnaf ve sanatkarımız 5'inci İslami Dayanışma Oyunları sürecinde Konya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere, şehrimizdeki oteller, taksiciler, lokantalar, kafeteryalar, hediyelik eşya satan esnaflarımız hazırlıklarını tamamladı. KONESOB olarak biz de 84 meslek odamıza bilgilendirmelerimizi yaptık. Konyalı esnaflar olarak İslami Dayanışma Oyunları boyunca şehrimize gelen sporcularımıza ve katılımcılara Hazreti Mevlana'nın diyarı, Ahi Evran'ın makamı, inanç turizminin, hoşgörünün ve Selçuklu'nun başşehri olan Konyamızın misafirperverliğini en iyi şekilde gösterecek ve Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - KONYA