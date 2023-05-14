Başkan Kaplan oyunu kullandı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ailesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başına giderek oyunu kullandı.

Eşi Nazlı Kaplan ile birlikte oyunu kullanmak üzere Koçarlı Anadolu Lisesine gelen Başkan Kaplan, burada görevlilerden oy pusulası ve mührü alarak 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu eşi Nazlı Kaplan ile aynı anda sandığa atarken kullandıkları oyun Türkiye Yüzyılı için ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaplan, "Değerli Eşim Nazlı Hanım ile birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. Durmadık, yorulmadık, çok çalıştık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı ve beraberinde getirecek sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Centilmen bir ortamda seçim süreci yaşadık.Bizler de ilçemizde bütün teşkilatlarımızla beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve adaylarımız için Türkiye Yüzyılı için, demokrasi ateşini yeniden alevlendirmek için gece gündüz sahalardaydık. Bugün de sandık başındayız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN