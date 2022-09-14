Başkan Kaplan: '79 TOKİ Konutumuz ilçemize hayırlı olsun'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi "İlk Evim" çerçevesinde Koçarlı'ya ilk etapta yapılacak olan 79 konutun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi "İlk Evim" çerçevesinde Koçarlı'ya ilk etapta yapılacak olan 79 konutun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklandığını anımsatan Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada "Gelişen Türkiye'nin Gerçek Mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yüzyılın konut projesi çerçevesinde Koçarlı'mıza ilk etap 79 adet sosyal konut yapılacak. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a ve milletvekillerimize şahsım ve ilçem adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Başvuruların bugün başladığını da hatırlatan Başkan Kaplan, "Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr/toki-konut-is-yeri-basvurusu internet sitesi üzerinden yani E-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler için ise TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr/sosyal-konut.html adresinden öğrenilebilecektir. Yüzyılın Konut Projesine ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın 31 Ekim tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Güzel Koçarlımıza ve tüm Türkiye'mize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN