Başkan Kaplan '27 Mayıs Türkiye için utanç tarihidir'

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Kaplan, mesajında Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten aldıkları feyzle memlekete hizmet ediyor olmaktan büyük bir onur duyduklarını, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye tarihine utanç vesikası olarak geçtiğini söyledi.

27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'yi her anlamda geriye götürerek bir kaosa sürüklediğinin altını çizen Başkan Kaplan, "Siyasi ve ekonomik anlamda ülkemiz zor bir sürece girdi. Merhum Başbakan Menderes'in 1950-1960 yılları arasında başlattığı kalkınma dönemi de bu darbeyle yarıda kaldı. Türkiye, bu yokluk dönemlerini iliklerinde ilmek ilmek yaşadı. İsimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Adnan Menderes ile birlikte ülkemizin tarım, sanayi, gıda ve ulaşımda bir bir hamleler silsilesi başlattığını hatırlatan Başkan Kaplan, "Bu hamlelerin 1960'da darbeyle yolu kesilmiştir. Bu Türk Siyasi Tarihi'nde ilk değil Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde durup fert başı ekonomi artışa geçmeye başlasa darbelerle karşılaşmıştır. 27 Mayıs'ta olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da darbe heveslileri grubu, milletimizin hür iradesiyle iktidara gelmiş Hükümetimizi de alaşağı etmek için çalışma yaptı ancak artık milletimiz uyandı. Allah'a hamdolsun ki bu millet geride kalan darbelerden ders almıştır. Artık darbe hevesi olan hiçbir zümreye müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Düzmece mahkemelerle Yassıadayı utanç ve zulüm adasına çevirenleri de lanetle andığını belirten Başkan Kaplan, "Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke değil 63 yıl, 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Milletimiz merhum Menderes ve arkadaşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs'ta idam edilen Demokrasi Şehidimiz merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle yad ediyor, Darbenin gerçekleştiği 27 Mayıs 1960'ta yine dönemin Aydın Milletvekili ve İçişleri Bakanı Namık Gedik de darbenin gerçekleştiği gün, halen dahi net olarak çözülemeyen şüpheli bir intiharla hayatını kaybetmiştir ve darbenin ilk Şehidi olmuştur. Namık Gedik'i de rahmetle anıyorum. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - AYDIN