AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz'u Unutmayacaklarını Söyledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Kablan, 8 yıl değil, 80 yıl geçse dahi hainleri asla unutmayacaklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, "Bugün idrak ettiğimiz '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' vesilesiyle hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda kalplerimizde yaşıyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin acısını tekrar yaşarken diğer yandan dünyada benzeri olmayan bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 251 şehit verdiğimiz o gecede gazi olan kardeşlerimizin 'Keşke biz de şehit olsaydık' diyen bu milleti Allah'ın izniyle hiç bir güç yıkamaz. Aziz milletimiz kuşkusuz asırlar boyunca türlü türlü ihanet, musibet ve belalarla karşı karşıya kalmıştır. Vatan haini FETÖ ve işbirlikçilerinin kanlı darbe girişimi karşısında Türkiye'deki tüm şehirlerde olduğu gibi Adıyaman'ımızda da hemşehrilerimizin vakur, cesur ve alicenap tutumuyla 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünlere milletimizle çok özel bir güven ilişkisi kura kura geldi. Yıkılamaz denilen vesayet mekanizmalarını alaşağı etti. Türkiye'nin altyapısını baştan aşağı yeniledi. Terör örgütlerinin belini kırdı. Darbeler atlattı. Ayaklanmalar bastırdı. Tarihin değiştiği gün, 27 Nisan e-muhtırasının verildiği gece yarısından sonra oldu. Bir cesur ses, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve yapamazsınız, yeter söz milletin dedi ve siyasete ayar vermeye kalkanlara dur dedi. FETÖ'cüler ve dış destekçileri Türkiye'yi bir üçüncü dünya ülkesi olarak gördükleri için yanıldılar. Bu millet sokağa çıktı ve devletin sahibi de benim dedi. Kendi canını hiçe sayan, abdest alıp sokaklara akan, tankların karşısında dikilen millet bir daha bu ülkede kimsenin darbeye teşebbüs etmemesi gerektiğini zihinlere kazıdı. İşte bu nedenle 15 Temmuz sadece bir darbe teşebbüsünün tarihi değil Türkiye'de milli iradenin üstünlüğünün göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız, milletimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi, hürmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz'da hakka yürüyen şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve sıhhat dileyerek, şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennet olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN