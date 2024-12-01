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Başkan Kablan, Adıyaman'ın il oluşunu kutladı

Başkan Kablan, Adıyaman'ın il oluşunu kutladı
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman'ın il oluşunun 70. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Adıyaman'ın il oluşunun 70. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Kablan tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın bundan 70 yıl önce,1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Türkiye Mülki İdare kademesinde yerini aldığını vurguladı.

Ak Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte son 22 yılda yapılan yatırımlar ve 6 Şubat depremi sonrası inşa ve ihya süreci ile yepyeni bir Adıyaman için çalıştıklarını söyleyen Başkan Kablan, "Her biri birbirinden özel ve ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı hemşehrilerimize güzel hizmetler sunduk.

Kablan açıklamasında, "22 Yıllık iktidarımız boyunca sayısız projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman'ımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, dar gelirli ailelerimize yönelik yapılan konutlardan, kamu binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak dönemlerini yaşamıştır. Ülkemizi ve Adıyaman'ımızı derinden sarsan 6 Şubat depremi Adıyaman'ımızda büyük bir hasar ve yıkıma neden oldu. Vefat eden binlerce vatandaşımız oldu. Hala onların yasını tutuyor ve acılarını yaşıyoruz. Ama hamdolsun ki; devletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok kısa süre içerisinde depremin vurduğu illerde hızlı aksiyon alarak hemşehrilerimizin mağdur olmaması tüm imkanları seferber etti.

Yarınların Adıyaman'ını yeniden inşa ve ihya etmek için hep birlikte gayretle çalışıyoruz. Adıyaman'da inşa edilecek konut sayısı yaklaşık 50 bin, köy evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı kura töreni ile 6912 konutumuzu daha hak sahiplerine teslim ettik. Böylelikle yaklaşık 21 bin 500 konutu tamlayarak depremzede vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturmuş olduk. 2025 yılı içerisinde ise tüm hak sahiplerinin kotlarını teslim edeceğiz inşallah. Toplamda ise Adıyaman'ımıza 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacaktır. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projelerinin yanı sıra şehrin merkezinde inşaat çalışmaları hıza devam eden rezerv alanlarıyla da şehrimizi daha güvenli hale getireceğiz. Tüm bu projeler devam ederken bunlara entegre alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da beraber yürütüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un teşrifleriyle geçtiğimiz günlerde Yeni Meydan ve Çarşı projemizin temelini attık. Bu proje de şehrimizin vizyon projelerindendir. Bu şehrin geleceği için, çocuklarımızın bu memlekette yaşamayı tercih edebilmesi için bizim şehir merkezinde modern, yaşanabilir, nefes alabileceği ve en önemlisi cazibe merkezlerinin oluşabilmesi için bu tür projeler mutlak ihtiyaçtır. Geçmişte çarşının yenilenmesi çeşitli nedenlerle çok zordu. Ancak bakanlık eliyle yapılacak bu proje birçok problemi de çözmüş olacaktır. Ardı ardına projelerimizin hayata geçirilmesi ile şu hissiyatımızı da paylaşmak isterim, depremde yitirdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarına hürmetle Allah'ın izniyle tarihi ve kültürel dokusu ile modern mimarisini harmanlayarak çok özel ve çok güzel bir Adıyaman'ımızı gelecek nesillere bırakma gayretindeyiz. Bu vesileyle, 1 Aralık 1954'te alınan kararın bugün halen bizlere yaşattığı heyecan ve mutlulukla Adıyaman'ımızın il olmasına ve gelişip büyümesine katkı sunan tüm memleket sevdalılarına bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyor; yine 6 Şubat'ta vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bu topraklar için canla başla çalışan kadirşinas hemşehrilerimizi de saygı ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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