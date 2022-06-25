Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Işık, 'Zafer Meydanı' çalışmalarını yerinde inceledi

Zafer Meydanı proje imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Zafer Meydanı proje imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Işık, inceleme gezisinde çevredeki esnaflarla da sohbet etti.

Kütahya'ya değer katacak olan Zafer Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, proje imalat çalışmalarının yüklenici firma tarafından hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Kütahya'ya yakışan bir meydan projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetişecek şekilde planladıklarını söyledi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title