Başkan Işık: 'Yıllardır yapılmayan yollar artık yapılıyor'

Belediye Başkanı Alim Işık, Aydoğdu Mahallesi Kundukviran Mevkisi ve Hamidiye Mahallesi Aksu Çiftçiliği'nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bölge halkının da talepleri ile yılladır yapılmayan yolların yapılmaya başlandığını ifade etti.

Kütahya'nın doğa ile bütünleştiği Aydoğdu Mahallesine bağlı Kundukviran ve Hamidiye Mahallesine bağlı Aksu Çiftçiliğinde yol yapım çalışması Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bölge halkı ile sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Hizmet etmek nasip işidir. Burada da bu çalışmaları yapmak bize nasip oldu. Sizlerin de talepleri ile doğa harikası olan bu bölgenin yollarının yapım ve bakım işlemlerini başlattık. Öncelikle sizlere ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Bölge sakinleri ise yılladır yol konusunda talepte bulunduklarını ancak bu yıla kadar detaylı bir çalışmanın yapılmadığını ifade ederek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ettiler. Özellikle kış aylarında yol konusunda çok zorlandıklarını ifade eden bölge halkı, yapılan çalışmayla Kütahya merkezle bağlantılarının daha hızlı ve konforlu olacağını ifade ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel