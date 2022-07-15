Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi Belediye Başkanı Alim Işık, TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Alim Işık, TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında şube başkanı Acet'ten bilgi alan Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. TÜFAD'ın futbol için vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Işık, TÜFAD Kütahya Şubesi yöneticilerine ve emek verenlere başarılar diledi. Ziyarette Başkan Işık'a Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, ASKF Kütahya Başkanı Murat Cengiz ve TÜFAD büro sorumlusu Rıza Vançin eşlik etti. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Alim Işık Kütahya Türkiye Futbol Yerel Haberler

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