Başkan Işık: "Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Işık: "Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Işık: 'Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz'

Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla düzenlenen toplu iftarlarda bir araya gelen Gürsulular, Ramazan ayının birliktelik ruhunu paylaşıyor.

Gürsu protokolü ve ilçe halkının katılımıyla düzenlenen toplu iftarlarda bir araya gelen Gürsulular, Ramazan ayının birliktelik ruhunu paylaşıyor.

'Gürsu protokolü olarak hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz iftar yemeklerimizde, Ramazan ayının özlediğimiz birliktelik ve paylaşım duygularını yaşıyoruz' diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz bizim için büyük bir aile. Pandemi sürecinde uzak kaldığımız toplu iftar sofralarımızın bereketini yeniden hep birlikte paylaşıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Eski Ramazanların coşkusunu hissettiğimiz iftar sofralarımız ve etkinliklerimizle özlediğimiz Ramazanları yeniden yaşamaya başladık. Allah bu mübarek günlerde hissettiğimiz bu manevi birliktelik ruhunu her daim yaşamamızı nasip eylesin" dedi.

Gürsu Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya gelen Gürsulular, eski Ramazanların maneviyatını hep birlikte paylaşmanın huzuruyla oruçlarını açıyor. - BURSA

Başkan Işık: Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz

Başkan Işık: Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz

Başkan Işık: Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz

Başkan Işık: Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz

Başkan Işık: Özlediğimiz toplu iftar sofralarının bereketini yeniden yaşıyoruz

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Işık, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title