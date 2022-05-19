Başkan Işık: 'Kütahya, aynı zamanda Zanaat ve Halk Sanatları şehridir'

Erasmus projesi çerçevesi Kütahya'ya 4 ülkeden gelen öğrenciler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kendilerini Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya'nın kültür ve sanat şehri olduğunu, bu alanda da UNESCO Şehirler Ağı'na Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye'den ilk şehir olduğunu vurguladı.

Başkan Işık, "Sizlerin, ülkemizi ve şehrimizi ziyareti benim için çok anlamlı. Ülkelerin ve illerin uluslararası ilişkileri ne kadar güçlü olursa gelişmesi bir o kadar hızlı oluyor. Kütahya, 600 bin nüfuslu orta ölçekli bir il, ancak Türkiye'de Zanaat ve Halk Sanatları dalında UNESCO Şehirler Ağı'na giren şehir. Bundan dolayı da şehrimiz kültür ve sanat şehridir. İki büyük üniversitemizde 50 bine yakın gencimiz öğrenim görüyor. Türkiye'de en fazla yabancı öğrenci eğitim ve öğretimi yaptıran üniversitelerden birisi de bizim ilimizde. Bu sebeple sizin gibi farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerimizle bir araya geliyoruz" dedi.

Başkan Işık, konuşmasının ardından ziyarete gelen öğrencilerin Kütahya ve ülkemiz hakkındaki düşüncelerini almak için yabancı öğrencilere söz verdi.

Kütahya'yı güzel ve tarihi dokusu olan bir şehir olarak gördüklerini ifade eden öğrenciler, misafirperverliği için Başkan Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel