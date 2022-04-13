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Başkan Işık, gençlerle görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Işık, gençlerle görüştü

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Genç Birlik Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kökmen ve Muhammed Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler. AB Projeleri ve Euro Destek hakkında bilgi veren Kökmen ve Demir, Başkan Işık'a, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

AB projelerini önemsediklerini dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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