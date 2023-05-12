Başkan Işık: Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır'

Gürsu'da yaşayan engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Işık, talep edilen araçları kendi elleriyle teslim etti.

Gürsu'da yaşayan engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Işık, talep edilen araçları kendi elleriyle teslim etti.

"Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Hayatın tüm alanlarında, engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadele hepimize örnek olmalıdır. Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin başta ailelerinin olmak üzere hepimizin desteğine ihtiyacı var. Ailelerimize destek olmak adına da her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Onların yaşam alanlarında yaşayacakları zorlukları ortadan kaldırmak, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için büyük önem taşımakta. Bizler de onlara kolay yaşam şartları sağlamakla yükümlüyüz. Bunun yanında sosyal yaşama uyum sağlamaları yönünde destek olmak da görevimiz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler çerçevesinde, engellilerimize yönelik kurslar, eğitimler, geziler, etkinlikler ve benzeri birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Böylece onlara beceri kazanma imkanının yanında, sosyal yaşamda bulunma imkanı da sunmuş oluyoruz. Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar diliyorum" dedi.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilen ve düzenli gerçekleştirilen sosyal yardımlar çerçevesinde talep edilen araçları müdürlük ekipleriyle birlikte talep eden vatandaşlara evlerinde teslim eden Başkan Işık, ailelerle sohbet ederek belediyeden beklentilerini de dinledi.

"İnsana değer veren projeler" sloganıyla hizmetlerini sunan Gürsu Belediyesi, engelli vatandaşlar için; engelli aracı şarj istasyonları, asansörler, engelsiz yaşam parkı, engelli araç yardımları, kaldırım ve yol çalışmaları, hibe projelerle beceri kursları, gelişim seminerleri, geziler ve benzeri birçok hizmet vermekte. - BURSA