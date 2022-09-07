Başkan Işık: "100. yıla yakışan bir park olacak" Yerel Haberler Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 100. Yıl Mahallesinde yer alan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 100. Yıl Mahallesinde yer alan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Saha çalışmalarını yakından takip eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, incelemeler çerçevesinde 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Abdullah Aslan Parkı'nı ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Işık, çalışmaların bir an önce tamamlanıp, parkın halkın hizmetine daha güzel bir şekilde sunulacağını söyledi. Hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Işık, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Alim Işık Kütahya Piyade Yerel Haberler

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