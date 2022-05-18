Başkan İhsan Tunçoğlu &quot;Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor&quot; - Haberler

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Başkan İhsan Tunçoğlu "Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan İhsan Tunçoğlu 'Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı 12 ay aktif çalışıyor'

Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, 12 ay boyuncu aktif olarak çalışan bir vakıf olduklarını ifade etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tunçoğlu, 12 ay boyuncu aktif olarak çalışan bir vakıf olduklarını ifade etti.

Tunçoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz'ün eşi Nuray Gündüz'ün de katıldığı istişare toplantısında vakfın üyelerine bilgiler sundu.

"Sosyal Yardım ve Kültür Vakfımız 12 ay aktif çalışan ve örnek hizmetler gerçekleştiren bir kuruluştur" diyen Tunçoğlu, "Bilindiği gibi, Pandemi sürecindeki izolasyon önlemleri çerçevesinde, yüz yüze toplantı yapılması mümkün olmadı. Bununla beraber, hizmetlerimizi, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirerek, gerek ana bütçemizden, gerekse bayanlar Kurulumuzun katkılarıyla, yoksul veya dar gelirli öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın sevinçlerini paylaştık. Pandemi önlemleri bakanlık tarafından sonlandırıldığı için, bu defa yüz yüze bir toplantı yaparak, sizlerden gelen öneri ve istekler doğrultusunda bir etkinlik yapmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çalışmalarımızın ilkinde 'kar gayesi' olmayacaktır" dedi.

Vakıf üyeleri, daha sonra Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol ve yönetim kurulu üyelerini, yeni mekanlarında ziyaret etti.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pandemi, Kütahya, Yerel, Haberler

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