Başkan İduğ'dan Tavsiye: "Bilanço, Bütçe ve Mali Disipline Dikkat Edin"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, üyesi olduğu 2. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nin genel kurulunda konuştu. Başkan İduğ, divan başkanlığını yaptığı genel kurulda ekonomiye ilişkin önerilerini paylaşıp, tavsiyelerde bulundu.

Bornova 2. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi'nin Mali Genel Kurulu Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un katılımıyla yapıldı. Divan başkanlığı yaptığı genel kurulda ekonomiye ilişkin öngörülerini paylaşıp, tavsiyelerde bulunan İduğ, iş dünyasına girdiği, yetişip ve büyüdüğü sanayi sitesinin esnafı ile bir arada olmanın kendisine mutluluk ve gurur verdiğini söyledi.

GÜÇLÜ ESNAF, GÜÇLÜ EKONOMİ

2023 yılının 2022 yılına göre daha sert geçeceğini tahmin ettiğini söyleyen İduğ, "Maliyetler artık çok yükseldi. Bu ortamda bilanço, bütçe ve mali disipline çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü esnafın yaşaması, güçlü olması çok önemli. Esnaf ayakta kalırsa, ekonomi de ülke de ayakta kalır. Bu anlamda Bornova Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.

İŞİMİZE YATIRIM YAPALIM

Sanayi esnafının çağın değişen koşullarına hızla adapte olması, elektrikli araçları öğrenmesi ve kendisine yatırım yapmasının önemine dikkat çeken Başkan İduğ şunları söyledi:

"Dünya küresel ısınmanın engellenmesi için elektrikli araç kullanımına geçiyor. Sanayi esnafımızın da kendine yatırım yapması, bu araçları öğrenmesi, bu alanda da hizmet vermeye başlaması büyük önem taşıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış da bu dönüşümü hızlandıran etmenlerden biri olacak. Diğer yandan yükselen fiyatlar bu araçların kullanımının azaltabilir. Yeniliklere açık olmak, kendimizi sürekli geliştirmek gerekir. Sanayimizin güzelleşmesi ve park sorunun da çözülmesi amacıyla Avrupa'da örnekleri gördüğümüz iki katlı metal otoparkları gündeme getirebiliriz. Bornova Belediyesi olarak bu işin yapılmasında biz de size katkı koyarız."

2.Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Erol Çamkıran ise bugüne kadar verdiği destek nedeniyle Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

ANKA / Yerel