Başkan İduğ'dan Bayram Turu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Kurban Bayramı öncesinde hem mesai arkadaşlarıyla hem de Bornovalılar ile bayramlaştı. Sabah erken saatlerde önce Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'ne giden Başkan İduğ, merkez binada çalışanlar ile de makamında bir araya geldi. Kaymakamlık tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Başkan Mustafa İduğ, Bornova'nın esnafları tek tek dolaştı. Büyükparkta bir araya geldiği miniklere de çikolata vererek bayramlarını kutladı.

Şantiyelerde düzenlenen bayramlaşma törenlerinde Başkan İduğ'a, Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri ile birlikte Disk Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ve Yetkili Memur sendikası Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Ömer Eşki de eşlik etti. Tüm çalışanlarla tokalaşan Başkan Mustafa İduğ, "2019 yılında göreve geldiğimizden bugüne sizlerin her anlamda daha iyi şartlarda görev yapması için çalıştık. Sizlerin gülen yüzlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkenin içinde bulunduğu şartların bilincindeyiz. Bornova Belediyesi ilk günden bu yana ne yaptıysa bundan sonra da onu yapmak için çaba gösterecek" dedi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞTIK

Yaptığı konuşmada çalışanlara seslenen Başkan İduğ, bugüne kadar dokundukları her yeri iyileştirmek için çabaladıklarını belirterek "Şantiyelerden, kız yurduna, İletişim Merkezi'nden hizmet araçlarına kadar her alanda beraber özveriyle çalıştık. Sizlerle olan birlikteliğimizin daha ileri taşına bilmesi için el ele vermemiz gerekiyor. Bu bayramda da dayanışmanın, bileşmenin olduğu yüzlerin güldüğü bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.

Disk Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ve Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ömer Eşki de her zaman omuz omuza ve dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek çalışanların bayramını kutladı.

PROTOKOL BAYRAM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Kaymakamlık tarafından düzenlenen Bayramlaşma töreni ise Bornova'nın protokolünü bir araya getirdi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel ev sahipliğinde Kaymakamlık binasında yapılan törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 57'nci Topçu Tugayı ve Bornova Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, ilçe birim müdürleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

ANKA / Yerel