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Başkan Hürriyet'ten Bünyamin Akman'a Ziyaret

Başkan Hürriyet'ten Bünyamin Akman'a Ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çenesuyu Plajyoluspor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman’ı ziyaret etti.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Çenesuyu Plajyolu spor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman'ı ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, izmit'in yaşayan efsanesi haline gelen spor insanı Çenesuyu Plajyoluspor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman'ı ziyaret etti. Bünyamin Akman Spor Tesisleri'nde yapılan ziyarette ikili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, Kocaeli amatör futbolunun yaşayan efsanesi Akman'a amatör spor kulüplerini çok önemsediklerini ve İzmit Belediyesi olarak her zaman destek vereceklerini ifade etti.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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