Başkan Hürriyet, Şirintepe'de Asfalt Çalışmalarını İnceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve bağlantı yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hafta sonu da çalışmalarına devam etti. Bu kapsamda ekipler, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak ve bağlantılı yollarında asfalt çalışması yürütüyor. Yol yenileme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Hürriyet de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Hürriyet, şunları söyledi:

"ZEMİNİN OTURMASINI BEKLEDİK"

"Şirintepe halkımızın uzun zamandır bizden istediği asfalt çalışmalarına buradan başladık. Sağ olsun muhtarımız da gece gündüz çalışıyor. Sürekli sahada ve eksiklikleri bizlere bildiriyor. Koordineli bir şekilde bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Burada da altyapı çalışmaları bittikten sonra zeminin oturmasını bekleyerek ardından asfalt çalışmamıza başladık.

"SEZONU AÇTIK"

Burası ile birlikte hem sezonu açmış olduk hem de burada yaşayan vatandaşlarımızı daha konforlu, daha rahat edebilecekleri bir yola kavuşturacağız. Fen İşleri Müdürlüğü'nden arkadaşlarım işlerinin başındalar ve en ince detaya kadar bakarak çalışma yapıyorlar. Tüm mahallelerimiz olduğu gibi Şirintepe bölgemiz de bizim için önemli. Her mahallemize eşit ve adil hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şirintepe Mahallemizin uzun zamandır bizden talep ettiği çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.

"KULLANIM KONFORU İÇİN BİR SÜRE BEKLİYORUZ"

Haklı olarak vatandaşlarımız toz duman oluyor diyerek altyapı yapılan yerlerde hızlı şekilde asfalt yapmamızı istiyor ya da beton atmamızı istiyor. Fakat takdir edersiniz ki her işin bir tekniği, bir mühendislik hesabı var. Altyapı yapılan yerlerde zemin oturmadan yapılan herhangi bir üstyapı çalışması çok kısa sürede deforme oluyor. Çok kısa sürede çöküyor. Kullanım konforunu da bozuyor. O yüzden biz de 1 ay ile 40 gün arası bekliyoruz. Vatandaş haklı olarak hemen olsun istiyor fakat kısa süre içinde yapılan iş bozulunca da israf oluyor.

"SABIR GÖSTEREN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sonuçta kullandığımız para sizlerin parası. O yüzden de bu konularda bizim verdiğimiz teknik bilgilere de dikkate alarak taleplerimizi de bunlara göre yönlendirirsek parayı da doğru kullanmış oluruz. Milletimizin bütçesini doğru kullanmış oluruz. Bir işlemi üst üste yapmamış oluruz. Çalışan arkadaşlarımız istiyor ki iyi iş olsun, kaliteli iş olsun. Uzun ömür olsun ve kısa sürede deforme olmasın. Sabır gösteren yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise şöyle konuştu:

"Buradan bize çok fazla talep geliyordu çünkü çok yamalı idi bu sokak. Şirintepe bizim geçtiğimiz yıl üstyapı programımızdaydı. Ancak altyapı çalışmaları yapılacağı için çalışmaları erteledik. Altyapı çalışmalarının ardından bir ay zeminin oturmasını bekledik. Çalışmalarımızda yaklaşık bin ton pmt, 800 ton da asfalt kullandık. Çalışmalarımız kısa sürede bitecek. Tüm Şirintepe halkına hayırlı olsun.

Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, "Yıllardır asfalt yama olan bölgemiz nihayet asfalta kavuştu. Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerine, amir arkadaşlara ve tabii ki işçilere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.