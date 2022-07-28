Başkan Hürriyet, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Ziyaret Etti - Haberler

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Başkan Hürriyet, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Ziyaret Etti

Başkan Hürriyet, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı da ziyaret etti.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı da ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit'te faaliyet gösteren 14 Balkan Derneği Balkan turuna çıktı. Kaplan Hürriyet program kapsamında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı ziyaret etti. Kaplan Hürriyet ziyarete dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balkan Derneklerinin temsilcileriyle birlikte ziyaret ettiğimiz Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Karadayı ve ekibi tarafından çok nazik karşılandık. Kadın Girişimciler Merkezimizde, üreten kadınların emeği olan, geri dönüşümden elde edilen, İzmit'in sembolü çınar ürünlerimizi ve geleneksel tadımız İzmit Pişmaniyesi'ni de hediye etmeyi unutmadığımız Sayın Karadayı'ya, nazik ev sahipliğinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Bulgaristan Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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