Başkan Hürriyet: "6 önemli ödül aldık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Hürriyet: "6 önemli ödül aldık"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Hürriyet: '6 önemli ödül aldık'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" filmi ve İzmit Belediye Tiyatrosu'nun aldığı uluslararası ödüllerle birlikte 3 yıllık görev sürecinde 6'ncı ödülü İzmit'e kazandırdı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Leyla Hanım" filmi ve İzmit Belediye Tiyatrosu'nun aldığı uluslararası ödüllerle birlikte 3 yıllık görev sürecinde 6'ncı ödülü İzmit'e kazandırdı. Başkan Hürriyet, "Üç gün içinde 2, üç yılda değişik alanlarda 6 önemli ödül aldık" dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülük ettiği "Leyla Hanım" filmi, 23. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Organizasyon Özel Komite Ödülü'ne layık görüldü. Yakın zamanda kurulan İzmit Belediye Tiyatrosu'nun "Vasati Dört Kişi" oyunu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde En İyi İlk Oyun ödülünü kazandı. Aynı organizasyonda Başkan Hürriyet, kültür ve sanata yaptığı katkılardan dolayı Uluslararası Sanata Katkı Ödülü'ne layık görüldü.

3 günde 2 ödülle İzmit'e dönen Başkan Hürriyet, "Üç gün içinde 2, üç yılda değişik alanlarda 6 önemli ödül aldık. İzmit'imize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Film Festivali Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title