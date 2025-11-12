Haberler

Başkan Hızar: "3 bin kilometre uzaktayız ama yüreğimiz yandı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hızar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımızın acısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimizin dokuzunun Kayseri'deki askeri tesislerden olması yüreğimizi bir kez daha dağladı. 3 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen kalbimiz Türkiye'de, acımız ortak. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, Türkiye'nin başı sağ olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.