Başkan Hızar: "3 bin kilometre uzaktayız ama yüreğimiz yandı"
Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Hızar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımızın acısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimizin dokuzunun Kayseri'deki askeri tesislerden olması yüreğimizi bir kez daha dağladı. 3 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen kalbimiz Türkiye'de, acımız ortak. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, Türkiye'nin başı sağ olsun." - KAYSERİ
