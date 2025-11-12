Başkan Hızar: "3 bin kilometre uzaktayız ama yüreğimiz yandı"

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı ve iş insanı Ali Hızar, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hızar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladımızın acısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimizin dokuzunun Kayseri'deki askeri tesislerden olması yüreğimizi bir kez daha dağladı. 3 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen kalbimiz Türkiye'de, acımız ortak. Tüm şehit ailelerine başsağlığı diliyorum, Türkiye'nin başı sağ olsun." - KAYSERİ