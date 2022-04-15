Başkan Güven üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle iftarda buluştu.

Başkan Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Aytekin Özgül, Afşin Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

İftarda lokma ve çay ikram eden Başkan Güven öğrencilerin sorunlarını dinleyip sohbet etti. - KAHRAMANMARAŞ