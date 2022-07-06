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Başkan Gürün; "Amacımız Muğla'yı bisiklet kenti yapmak"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Gürün; 'Amacımız Muğla'yı bisiklet kenti yapmak'

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-68 yaş aralığında vatandaşların katılım sağladığı 'Denge Eğitimi, Pedal ve Trafik Eğitimi' sonunda kursiyerlere Bisiklet Eğitimi Sertifikası verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-68 yaş aralığında vatandaşların katılım sağladığı 'Denge Eğitimi, Pedal ve Trafik Eğitimi' sonunda kursiyerlere Bisiklet Eğitimi Sertifikası verildi. Düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Amacımız Muğla'yı bisiklet kenti yapmak" dedi.

Kışla Parkı'nda düzenlenen törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve Morpedal Kadın Bisiklet Derneği gönüllüleri ve kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, "Muğla, bisiklet kullanmada en güvenli illerin başında geliyor. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz yaptığı prestij yollarda bisiklet yollarının yapılmasına büyük önem verdi. Günümüz şartlarında gerek ekonomik açıdan, en önemlisi de sağlık açısından bisiklet her birimiz için vazgeçilmez olması gerekiyor. Kışla parkının bisiklet eğitimi olarak büyükşehir belediyesinden sizlere ayrılmış olması gerçekten çok büyük bir nimet. Artık Muğla'da sokaklarda birçok vatandaşımızı bisiklet kullanırken görmek bizleri mutlu ediyor. Bunların altyapısını hazırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bisiklet kullanmanın vücudun sağlık açısından önemine vurgu yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bisiklet kullanımının tüm adeleleri çalıştırdığını ve bunu yaygınlaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Gürün, "Parmağınızın ucundan boynunuza kadar bütün adale ve eklemleriniz bisiklet kullanırken aktif hale gelir. Vücudu zorlamadan bisiklet kullanmanın sağlık açısından olağan üstü faydası var. İkincisi bisiklet iyi bir ulaşım aracı. Bisiklet kullanımında ilgiyi arttırmamız gerekiyor. Sizler başkalarını teşvik etmeniz çok önemli. Gitmeniz gereken yer bisiklet mesafesinde ise mutlaka bisikletle gidin. Bizim amacımız Muğla'yı bir bisiklet kenti haline getirmek. Bisiklet kullanımıyla ilgili mor pedal sizlere kurs verdi. Şunu da belirtmek isterim ki Muğla'da yayaya ve bisikletliye gösterilen tolerans diğer kentlere görü mukayese ettiğimizde oldukça yüksek seviyede. Yaklaşık 35 km'lik bisiklet yolu yaptık. Bisiklet yollarının mutlak suretle kullanılması lazım" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Gürün Muğla Yerel Haberler

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