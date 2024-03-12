AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde açıklama yaptı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 103'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla andığını belirtti. İl Başkanı Güngör, açıklamasında, 'İstiklal Marşımız, Büyük Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından 12 Mart 1921 tarihinde yazılarak milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy; Bu toprakların ruhunu, milletin özünü yansıtan İstiklal Marşını kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. Onun yazdığı İstiklal Marşı; Ülkesinin bekası için cephede canını siper eden askerlerimizin yiğitliği ve kahramanlığının, Anadolu halkının azmi, kararlılığı ve vatan-millet aşkının vücut bulmuş halidir. Bir milletin bağımsızlık mücadelesini anlatan, dünya üzerindeki yegane marşlardan biridir. "'Milli marş para ile yazılmaz' diyerek Türk milletinin zaferini, yüceliğini, bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla ifade ederek gönülleri fetheden Mehmet Akif Ersoy, milletine adadığı bu şiiri kendisine ait görmemiş ve verilen ödülü askerlerin ihtiyaçları karşılanması için kahraman ordumuza bağışlamıştır. Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadelemizin aziz şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." - DENİZLİ