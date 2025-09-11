Başkan Gündüz: 'Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, milletin gözünde büyük bir güven kaynağıdır'

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun devletin bekası, milletin huzuru için kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden çalışan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun TSK'nın gücünü pekiştiren bir komutanlık sergilediğini söyledi. Orgeneral Bayraktaroğlu'nun devletin bekası milletin huzuru için kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Başkan Gündüz, "Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun göreve başladığı günden beri yaptığı üst düzey ziyaretler verdiği mesaj Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve kararlılığını ortaya koymuştur. Devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için ilk günden bugüne değin kararlı bir şekilde duruşunu ortaya koymuştur. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tam bir uyum ve ahenk içinde çalışan Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, milletimizin gözünde büyük bir güven kaynağıdır. Her biri kendi alanında üstün başarılarıyla ordumuzu daha da güçlü kılan komutanlarımız, karada caydırıcı gücümüzü, denizde mavi vatanımızı, havada semalarımızdaki hakimiyetimizi emin ellerde tutmaktadır. Bu birliktelik, dosta güven, düşmana korku vermektedir. TSK, bu güçlü kadrosuyla dimdik ayaktadır ve daima milletinin hizmetindedir" dedi. - DİYARBAKIR