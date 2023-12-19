Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geride bıraktığı beş yıllık hizmet döneminin değerlendirildiği etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran'da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya katılan basın mensuplarına 2019-2024 Dönemi Çiğli Belediyesi Planlanan/Hedeflenen Faaliyet ve Proje Değerlendirme Raporu dağıtıldı. Çiğli Belediyesi'nin 5 yılda hayata geçirdiği hizmet ve projelerle ilgili detaylı bir sunum yapan Başkan Utku Gümrükçü, basın mensuplarının sorularını da tek tek yanıtladı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "VAATLERİMİZİN YÜZDE 93'ÜNÜ YERİNE GETİRDİK"

Konuşmasına göreve gelirken verdikleri vaatlerin beş yılda gerçekleşme durumuyla ilgili bilgi vererek başlayan Başkan Gümrükçü, "CHP'li belediyeler olarak biz 12 maddelik seçim beyannamesi ile yola çıktık. Çiğli özelinde de anneler işe çocuklar kreşe, doğumdan ölüme her alanda belediye yanınızda, imar, çöp kokmayan belediye, gençlerin geleceğe hazırlanması, sosyal projeler, mahalleler, meydanlar, ulaşım, turizm, spor, üreten ve istihdam çalışmaları, engelleri aşan bir kent, Çiğli'yi müzeler kenti yapmak ve sokak hayvanlarıyla ilgili 16 maddelik kendi beyannamemiz vardı. Yüzde 93 oranında verdiğimiz vaatleri yerine getirdik. Yerine getirmekte eksik kaldığımız vaatlerimizin en önemlisi anneler işe çocuklar kreşe projemiz oldu" diye konuştu.

"GELİRİMİZİ 3 KAT ARTIRDIK"

Belediyenin mali tablosu ve gelir gider dengesine ilişkin bilgi veren Gümrükçü, "Kasayı parayla devrettim, borcu olmayan belediye bıraktım gibi ifadeler konuşuluyor. Aynı partiden olduğumuz için geçmiş dönemleri eleştirmiyoruz ancak göreve geldiğimizde 1,5 milyon TL para vardı kasada. Geçmiş dönemden devlet borcu hariç 54 milyon 275 bin TL piyasa ve banka borcuyla görevi devraldık. Rakamlar gösteriyor ki, biz geçmişten borç almışız ve onu da ödemişiz. Bunu yaparken de 2018 yılında 166 milyon 682 bin TL olan gelirimizi 2022 yılında 506 milyon 600 bin TL'ye çıkararak 3 kat artırdık. Komşu belediyelerimizin bazılarıyla kıyasladığımızda gelir toplamada da daha başarılı olmuş durumdayız. 2023 yılı sonunda da 840 milyon TL gelir elde ederek 5 yıl sonunda gelirlerimizi 5 kat artırmış olmayı öngörüyoruz. Gelirin borca oranı biz göreve geldiğimizde yüzde 92 iken şu an bu rakamı 69,39'a düşürdük. Borçsuz belediye olmaz ama nereden nereye geldiğimizi anlatmak için bu rakamları veriyorum" dedi.

"11 MÜDÜRLÜK 2 BİRİM KURDUK"

Kurumsallaşma çalışmaları hakkında da bilgi veren Gümrükçü, "Kurumumuzun kapasitesini geliştirmek için çok çalıştık. 11 yeni müdürlük ve 2 yeni birim kurduk. Personel sayısı artıyor gibi eleştiriler geliyor. Ben bir tek akrabamı işe almadım, belediyenin işine yarayacak liyakatli personelleri bünyemize kattık. Yeni kurulan müdürlüklerde şu an 416 personel çalışıyor. Uzmanlık gerektiren noktalar da da personel kapasitemizi geliştirdik. 3 olan avukat sayımızı 6, 26 olan mühendis sayımızı 46'ya çıkardık. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza fizyoterapi hizmeti için fizyoterapist istihdam etmeye başladık. Vatandaşlarımızın hizmete erişimini güçlendirmek için müdürlük bazında dijitalleşme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 BÖLGENİN İMAR SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Çiğli'nin kronikleşmiş imar sorununu büyük oranda çözdüklerinin altını çizen Gümrükçü, "İlçemizin 9 farklı bölgesinde imar problemimiz vardı. Balatçık Mahallesi askıda, Köyiçi imar çalışmasını yaptık, Dağ Mahallesi Bakanlık'ta bekliyor. Ova kesimi planı yürürlüğe girdi, Ataşehir Pazaryeri için dönüşüm modelimiz var. Harmandalı planı kabul oldu, mahkeme bozdu bir daha yaptık şuan askıda. Sasalı planları bitti. Esentepe'de 18 uygulaması var, mahkeme kararıyla bozuldu, bu hafta meclise gelecek. Güzeltepe uzlaşma aşamasında. Çiğli'nin 9 imar planının 9'unu da çözdük" diye konuştu.

"ÖN SEÇİMLE BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

İkinci dönemine ön seçimle başkan olmak istediğini vurgulayan Gümrükçü, "Her seçim döneminde olduğu gibi bu dönemde yine çok fazla aday adayımız var. Buradan başka ilçelere giden siyasetçilerimiz olduğu gibi dışarıdan Çiğli'ye gelen arkadaşlarımız da var. En doğru kararı Genel Merkezimiz verecektir. Son yerel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP olarak İzmir'de en fazla oy alan ilçeler arasında yer aldık. Daha önce çeşitli mecralarda söylediğim gibi belediye başkanlarının hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirilmesi için iki dönem görev yapması gerektiğini düşünüyorum. Anketler yapılıyor. Birçoğunda ismimiz önde görünüyor. İkinci dönemime ön seçimle belediye başkanı olmak istiyorum. Çiğlimizin geçmişi ve geleceği de bina müsait. İkinci dönem için 256 hizmet başlığı belirledim. Aday olursam kamuoyu ile paylaşacağım. Seçimi kazanır kazanmaz da hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağım" dedi.