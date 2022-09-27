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Başkan Gültak, polise düzenlenen terör saldırısını kınadı

Yerel Haberler

Başkan Gültak, polise düzenlenen terör saldırısını kınadı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tece'de bulunan polisevine gece saatlerinde yapılan ve 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı terör saldırısını kınayarak, "Bu hain ve alçakça saldırının arkasındaki kirli eller adalet önünde mutlaka hesap verecektir.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tece'de bulunan polisevine gece saatlerinde yapılan ve 1 polisin şehit olduğu 1 polisin de yaralandığı terör saldırısını kınayarak, "Bu hain ve alçakça saldırının arkasındaki kirli eller adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Hiç kimse barış, kardeşlik ve huzurumuzu bozamayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte saldırının yaşandığı polisevine gece saatlerinde giden Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, "Acı haberi alır almaz polisevimize doğru hareket ettik. Alçakça ve korkakça yapılan hain saldırıyı lanetliyor, şehit polis memurumuz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine sonsuz sabır ve metanet diliyorum. Saldırıda yaralanan polislerimiz ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, bu menfur saldırının ardındaki hain elleri ortaya çıkarıp gerekli cezayı en kısa sürede verecektir" diye konuştu.

Açıklamasını, "Her türlü terörü kollayanları ve terörden nemalananları lanetliyor ve şiddetle kınıyorum" şeklinde sürdüren Gültak; "Hiç kimse devletimiz, milletimiz ve ortak geleceğimiz üzerinden kendince oyun planları kuramayacaktır. Terör örgütleri bilsinler ki hain emellerine asla ulaşamayacak, barış ve kardeşlik kentimiz Mersin'de hiç kimse huzurumuzu bozamayacaklardır. Polislerimize yönelik alçakça yapılan saldırının arkasındaki kirli eller en kısa sürede ortaya çıkarılıp yargı önünde milletimize hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Gültak, olay yerinde bilgi aldıktan sonra yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetle birlikte hastaneye giderek saldırıda yaralanan polis memurunu ziyaret etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akdeniz Yerel Haberler

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