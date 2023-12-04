Başkan Gültak 'Balık Fastivali'ne akın eden Mersinlilere teşekkür etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 3 Aralık Pazar günü 4'üncüsü gerçekleştirilen 'Geleneksel Karaduvar Balık Festivali'ne gösterdikleri olağanüstü ilgi ve katılımdan dolayı Mersinlilere teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Meclisinin Aralık Ayı İlk Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi. Mecliste ilk olarak, dün Karaduvar'da 4'üncüsü organize edilen ve büyük ilgi ve katılım altında geçen 'Karaduvar Balık Festivali'ni yansıtan kısa filmin gösterimi yapıldı.

"Festivaller, şehrin çehresini değiştirmeli ve biz bunu başardık"

Sonrasında balık festivaline ilişkin değerlendirme yapan Başkan Gültak, "Akşam saatlerinde sadece bir sanatçı kalabalığı değil, limandan sahneye kadar tüm gün orada insan seli vardı. Çok kalabalıktı sanki tüm Mersin oraya akmıştı. Bu da festivalimizin amacına ulaştığının göstergesidir. Akdeniz artık festivallerle anılıyor, marka değeri çok yükseldi. İlçemizi dün tam 4 tane ulusal kanal reklamını yaptı. Bunlar önemli işler; eğer bir festival yapıyorsanız, o şehrin çehresini değiştirmeniz lazım. Evet, sanatçımız Serkan Kaya geldi, unutulmaz dakikalar geçirdi ama bugün herkes hayatına döndü. Ama Karaduvar hayatına dönmedi. Çünkü Karaduvar 3 yıldır 364 gün bunu yaşıyor. İşte festivallerin anlamı burada ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Gültak, sahile kazandırdıkları Sardalya Parkını da farklı mahallelerden binlerce insanın her gün ziyaret ettiğini kaydetti.

"Yoğun ilgi nedeniyle 10 ton balık yetmedi, 2 ton takviye yaptık"

Başkan Gültak, geçen pazar günü düzenlenen Karaduvar Balık Festivaline gelen ziyaretçi sayısının tahminlerinin çok üzerinde gerçekleştiğine de işaret ederek, "Sabah saatlerinden itibaren insanlar festival alanına akın etti. Festivale farklı ilçelerin yanında, diğer illerimizden gelen konuklarımız da vardı. Gerçekten çok kalabalıktı, sayı çok önemli değil ama festivalimiz amacına ulaştı. 10 ton balık dedik, sonra takviye yaptık. Buna rağmen eksiklerimiz olmuştur. Seneye inşallah daha fazla tonajda balıkla, daha güçlü imkanlarla balık festivalimizi sürdüreceğiz. Çünkü şunu anladık ki gün geçtikçe festivalimize gelen ziyaretçi sayısı artacak" diye konuştu.

"Kentimiz ve ilçemizin balıkçılık sektörü için önemli bir hamle"

"Bu öyle bir festival ki tüm Türkiye'ye şamil bir festival haline geldi" diyen Başkan Gültak, sözlerini şöyle sürdürdü; "Festivalimize Mersin Valimiz, değerli Kaymakamımız, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, farklı siyasi parti temsilcileri, meclis üyelerimiz, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri geldiler. Festivalimize gerek ilimizden gerekse farklı illerden vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Hepsine teşekkürü bir borç biliyorum. Bu tür etkinliklerde yerel sanatçılarımıza da çok önem veriyoruz. Gün içinde Mersinli yerel sanatçılarımıza yer verdik, sahne almalarını sağladık. Festivalimiz, kentimizin ve ilçemizin balıkçılık sektörü için de önemli bir hamle. Karaduvar'da restoran sayısı azdı, ikinci festivalimizden sonra 2 tane restoran daha açıldı. Daha önceleri sadece hafta sonları iş yaparken, bugün hafta içinde de iş yapabiliyorlar. İşte bu festivalin o yöre insanına ne kadar faydalı olduğunu da gösteriyoruz. Hatay'dan gelip festivalde satış yapan depremzede kadınlar da vardı. Onlar da stant açıp satış yaptılar. Kadın kooperatiflerimiz de stantlar açarak satış yaptılar."

Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi

Konuşmasının devamında 3 proje hakkında müjde verip meclis üyeleri ve kent kamuoyunu da bilgilendiren Başkan Gültak; "İlk müjdemiz, Çamlıbel Su Sporları Merkezi Projesi ile ilgili. Nitekim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kasım ayının son günlerinde, Çamlıbel Su Sporları Merkezinin yap-işlet-devret modeli ile yapılması için Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğüne yetki verildi. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürümüz ile ben de görüştüm, ihaleye start verdiklerini söylediler. Yakın tarihte Çamlıbel Su Sporları Merkezi ihalemiz gerçekleşmiş olacak. Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Çünkü bu tür tesisler Türkiye'de sayılı tesisler" dedi.

"TOKİ, Çay Mahallesi'ne 330 yeni konut projesini kabul etti"

Diğer bir müjdenin de Çay Mahallesi ile ilgili olduğunu dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgede 330 adet yeni konut üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bütün projeleri bitti, uygulama projelerini TOKİ'ye teslim ettik. TOKİ de projemizi kabul edip, uygulamaya koyacağını söyledi. İnşallah 2024 seçimlerinden sonra mahallemizde yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 330 yeni konut daha yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Çankaya İlköğretim Okulunu eski tarihi dokusunu kavuşturuyoruz"

Başkan Gültak, Mersinlilere vereceği üçüncü müjdenin de kendisinin de mezunu olduğu Çankaya İlköğretim Okulu olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Herkes, 17 yıl boyunca okula sadece baktı ve hiçbir şey yapmadı. Geçmişte bu koltuklarda oturan herkesin günahı var. O okul çürümeye bırakıldı. Biz geldik, mücadelesini verdik, tartıştık. Ama son noktaya geldik, geçen hafta itibariyle Anıtlar Kurulu, daha önceden bütün uygulama projelerini kabul edip onayladı. Bu süreç 1 yıl sürdü. Geçen hafta itibariyle Vali Beyin oluruyla YUKOB'un, belediyeler üzerinden yaptığı projeleri ve ödeneceği var. Vali beyin oluruyla dosya olarak belediyemize ulaştı. Bu haftadan itibaren ihale komisyonumuz çalışıyor. İnşallah Çankaya İlköğretim Okulunun da ihalesine çok yakın bir zamanda çıkıyoruz. İtiraz olmaz ise okulumuzu eski, tarihi dokusuna ulaştırıyoruz. İz Bırakanlar Müzesi, Muhakemat Binası ve Çankaya İlköğretim Okulu ile birlikte kendi dönemimizde 3 tane tarihi eseri Mersin'e kazandırmış olduk."

Kadın Konuk Evi Hizmet Binası Bakanlığa tahsis edildi

Başkan Gültak'ın değerlendirmesi ve verdiği müjdelerin ardından meclis gündemine geçildi. Çeşitli konuların karara bağlandığı veya ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda, Akdeniz Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Kadın Konukevi Hizmet Binasının, kadın ve çocukların rehabilite edilmeleri amacıyla kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsisi ile ilgili komisyonlardan gelen konu üzerinde tartışmalar yaşandı. Komisyonlardan oyçokluğu ile reddine karar verilen konu, meclis toplantısında yapılan oylama sonucu 15'e karşılık 17 oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı, 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu üzerindeki tartışma, öneri ve değerlendirmelerle devam etti. - MERSİN