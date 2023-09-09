Başkan Güler: "Ordu, dünya ile entegre üretimiyle yatırım şehri"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ilin tarım, turizm, deniz, enerji kaynakları ve potansiyeliyle Türkiye ve dünya ile yarışan yatırım şehri haline geldiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyecilikte başarının sırları, halk ile el ele hizmet yarışı, dünya ile entegrasyon ve diğer birçok konuda Ordu da gerçekleştirdikleri projeleri 23 yıldır ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan Ekovitrin'e anlattı.

Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak düşünen, üreten ve yarışan bir şehir oluşturduklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ekovitrin Dergisi'nin Eylül 2023 sayısına verdiği özel röportajda Ordu tarım, turizm, deniz, enerji kaynakları ve potansiyeliyle Türkiye ve dünya ile yarışan yatırım şehri haline geldiğini söyledi.

Takım arkadaşlarıyla birlikte başarılarının temelinde sevgi, güven, verimlilik, planlama ve programlı bir çalışma yattığını dile getiren Dr. Mehmet Hilmi Güler, 50 yıllık çalışma hayatında öğrendiklerini Ordu'da hayata geçirdiğini bildirdi. Dr. Güler, başarılarının temelinde özellikle İstanbul'da öğrendiği insan yönetimi, kaynak yönetimi ve para yönetimini belediye yapılanmasının tamamına yaymak, proje liderleri yetiştirmek ve işleri zimmetlemek olduğunu, bugün bu anlayışın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tamamında hakim olduğunu kaydetti.

"Ordu yatırım ve üretim şehri"

Ordu'nun, destek verildiği ve fırsat eşitliği sağlandığı takdirde üretmeye, verimli olmaya, sonuç almaya odaklandığını, sosyal ve kültürel faaliyetleri benimsediğini ve yeni projelere ilgi duymakla kalmayıp uyguladığının altını çizen Dr. Mehmet Hilmi Güler, teşkilatlanma yapısındaki hizmetleri şöyle anlattı:

"Ordu bugün yatırım şehri. Belediyemiz bünyesinde nitelikli tarım için ORTAR, çağdaş turizm faaliyetleri için ORTUR, yazılım ve teknoloji için ORYAZ, enerji ve altyapı için OREN'i kurduk. ORBEL'in faaliyet alanını liman işletmeciliği, madencilik ve asfalt üretimiyle genişlettik. OREN ile yenilenebilir enerji, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi üretmeyi, ORTAR ile nitelikli tarım, yerli üretim, istihdam, katma değerli ürünler, hem doğal beslenmeyi hem de zenginleşerek gelirimizi arttırmasını, Ordu'muzun güzelliklerinin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasını, ORTUR ile çağdaş turizm, 3 ay değil 12 ay Ordu, doğa güzelliklerinin cazibesini arttırmayı hedefledik. ORYAZ ile de ileri teknoloji, akıllı şehir, girişimcilik ve yazılım alanlarında geleceğe dönük sıkı bir çalışma başlattık ve duraksama olmadan sürdürüyoruz. Daha önce kurulmuş iştirak şirketimiz ORBEL, faaliyet alanını genişleterek liman işletmeciliği, madencilik ve asfalt üretim tesisi ile kapasitesini yükseltti. Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki tüm daire başkanlıklarımız Ordu'nun dört bir köşesini nakış nakış işleyerek en iyisini yapmak gayreti içinde."

"İhtiyaç sahipleri için ücretsiz olan Sosyal Market, diğer marketleri aratmıyor"

Her zaman modern belediyeciliği uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Mehmet Hilmi Güler, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için modern Sosyal Market projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Güler, "Ürün çeşitliliği açısından şehirde bulunan diğer marketleri aratmayan Sosyal Market'e gelen vatandaşlar bir markete girer gibi kendi istediklerini temin ediyor. Bir kolinin içerisine sığan ihtiyaçların dışında özgürce hareket eden vatandaşlar dilediğince alışveriş yapabiliyor. Markete gelemeyen uzak ilçelerdeki vatandaşlar için geliştirilen mobil uygulamayla da ihtiyaç sahiplerinin seçtiği ürünler kapılarına kadar götürülüyor. Böylelikle hem onlara uzak yakın ediliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında eşitlik sağlanmış oluyor. Ayrıca vatandaşlara yardım etmek isteyen hayırseverlere de Sosyal Market aracılığı ile imkan sağlıyoruz. Hayırsever firma ve kişilerden büyük destek gören Sosyal Market'e dışarıdan gelen yardım her geçen gün artıyor" diye konuştu.

"Ordu'da çöp sorununa neşter vuruldu, çöpten elektrik üretiyoruz"

Ordu'da yaklaşık yarım asırlık bir çöp sorununa neşter vurduklarını ifade eden Güler, "Sadece çöp sorununu ortadan kaldırmakla kalmadık, çöpten elektrik üretiyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemimizde çıkardığımız 'Yenilenebilir Enerji Yasası'nı şehirde uyguladık. Bu işin diğer mutlu tarafı da çıkardığı yasayı şehrimizin hizmetinde kullanmak oldu. Çaybaşı ilçesindeki İlküvvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisi'nde çöpten elektrik üretmeye başladık. Hem şehrin çöp sorununu çözdük, hem de çöpü değerlendirerek elektrik elde ettik. Ordu'muz böylelikle çok modern bir tesise kavuşmuş oldu. Bu birçok belediyeye de örnek oldu" ifadelerine yer verdi.

"Dalga enerjisi üzerine çok ciddi çalışmamız var, Türkiye'de ilk olacak"

Ordu Enerji A.Ş.'yi kurarak tüm kaynakları harekete geçirdiklerini anlatan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Rüzgar, su, güneş, yeraltı zenginlikleri, bunlar kullanılmıyordu, kullanmaya başladık. Ordu'nun temiz enerjiyle kalkınması için çalışıyoruz. Güneş, rüzgar enerji santrali ve çöpten elektrik üretiminin yanı sıra dünyada sayılı ülkede elektrik elde etmek için kullanılan dalgadan enerji üretimi içinde çalışma gerçekleştiriyoruz. Dalga enerjisi üzerine çok ciddi çalışmamız var, Türkiye'de ilk olacak. Rüzgara, güneşe, bir kardeş daha geliyor. Yaptığımız araştırmalarda Ordu'da dalgadan enerji üretim potansiyelinin 60 MW olarak tespit ettik. Buradan üretilecek olan enerjiyi ilk olarak aydınlatma amacıyla kullanacağız. Rüzgar enerjisi için de Akkuş ilçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız sonuç vermek üzere. Türbinler dönmeye başladığında, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güce sahip olmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Hindistan cevizi kabuğu, odun ve kömürden elde edilen aktif karbonu fındık kabuğundan üretme imkanı bulduklarını ve Ordu'ya yeni bir gelir kapısı açtıklarını belirten Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aktif Karbon Tesisi ile ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 ton aktif karbon üretimi yapılabileceğini söyledi.

"Ordu'nun yol ağı Türkiye ortalamasından 5 kat fazla"

Ordu'nun toplam yol ağının, Türkiye ortalamasının 5 katından fazla olduğunu, belediye olarak 2019 - 2023 yılları arasında 1860 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturduklarını, ilçe belediyeleriyle birlikte toplam 26 bin 378 kilometre kırsal yol ağları bulunduğunu belirten Başkan Dr. Güler, "Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağı ilimizde yer alıyor. Çok geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz" dedi. - ORDU