Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, En İyi Belediye Başkanları Listesinde İlk 10'a Girdi - Haberler

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Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, En İyi Belediye Başkanları Listesinde İlk 10'a Girdi

ANKA - Yerel
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Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, En İyi Belediye Başkanları Listesinde İlk 10'a Girdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma tarafından 184 İlçe Belediye Başkanı arasında halkın görüşü alınarak yapılan çalışmada en başlarılı belediye başkanları listesine 10. sıradan girdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma tarafından 184 İlçe Belediye Başkanı arasında halkın görüşü alınarak yapılan çalışmada en başlarılı belediye başkanları listesine 10. sıradan girdi.

ORC Araştırma tarafından, 15-27 Haziran 2022 tarihleri arasında 30'u büyükşehire bağlı, nüfusu 100 binin üzerinde olan 184 ilçede, toplam 15 bin 750 katılımcı ile yapılan çalışmada; yurttaşlara 'belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun oldukları' soruldu. Kaplan Hürriyet, yüzde 60,4 oy ile en başarılı 10 belediye başkanı arasına girerken, Marmara bölgesinde de en iyi 3'üncü belediye başkanı seçildi.

Listede CHP'li birçok ilçe belediye başkanı da yer aldı.

ANKA / Yerel

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