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Başkan Faruk Özlü'nün acı günü

Yerel Haberler

Başkan Faruk Özlü'nün acı günü

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti.

65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti.

Başkan Faruk Özlü'nün kayınvalidesi, Dr. Onur Özlü'nün annesi, Güngör Dural vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Mustafa Varank Faruk Özlü Yerel Haberler

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