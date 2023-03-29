Başkan Faruk Özlü'nün acı günü
Yerel Haberler
65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti.
65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kayınvalidesi Güngör Dural hayatını kaybetti.
Başkan Faruk Özlü'nün kayınvalidesi, Dr. Onur Özlü'nün annesi, Güngör Dural vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedilecek. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel