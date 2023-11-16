Başkan Fadıloğlu, üreten yetim anneleri ziyaret etti

Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi'nde yetim anneleri için açılan giyim ve dikiş nakış kursu yoğun ilgi görüyor. Yetim anneleri hem çocukları için elbise dikiyor hem de diktikleri elbiseleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, giyim ve dikiş nakış kursunu ziyaret ederek, yetim anneleriyle bir araya geldi.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Yetim Koordinasyon Merkezi'nde açılan giyim kursundan yararlanan yetim anneleri, geleceğe güvenle bakıyorlar. Kadınları, üretime teşvik amacıyla açılan kursta etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk kıyafetlerinin dikim eğitimi veriliyor. Yetim anneleri, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Bunun yanında dikiş nakış kursuna da katılan yetim anneleri, meslek sahibi olma yolunda hedeflerine hızla ilerliyorlar. Bunun yanında anneler, bir taraftan eğitimlerini sürdürürken, çocukları ise annelerinin yanında okul öncesi eğitime hazırlanıyorlar.

Yetim Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, yetim anneleriyle bir araya geldi. Yetim annelerinin eğitimleriyle ilgili bilgi alan Başkan Fadıloğlu, yapılan ürünleri tek tek inceleyerek, anneleri tebrik etti. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren yetim anneleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

"Merhamet eli projesinin artık fabrikaya döndüğünü görüyoruz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Merhamet Eli Projesi'nin artık fabrikaya döndüğünü görüyoruz. Ben öncelikle tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim buradaki amacımız, Merhamet Eli Projemiz ile mümkün olduğu kadar hanım kardeşlerimizin öncelikle kendi ihtiyaçların, çocuklarının ihtiyacını görmesiydi. Akabinde de mümkün olduğu kadar aile bütçesine katkı sağlamaktı. Bugün görüyoruz ki overlok, zikzak dikiş, düz dikişiyle kendi kalıplarını çıkararak, nakışlarıyla birlikte aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Hedefe ulaşılmış olması, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah, emeklerini zayi etmesin. Böyle bir projenin devamı noktasında da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Geçmiş dönemde İş-Kur'dan destek almıştık. İnşallah en kısa sürede yeniden İş-Kur'dan destek alarak, hanım kardeşlerimize daha fazla katkı sağlayabilirsek onlar için artı bir değer olacak. Bunun yanında annelerimiz bir taraftan eğitim alırken, bizim aile merkezlerimizdeki yapmış olduğumuz konseptlerde 4-6 yaş çocuklarımızın da okul öncesi eğitimi söz konusu. Burada da Merhamet Eli Projemiz kapsamında yine annelerimizin çocuklarını güvenli bir yere bırakma sıkıntısı yaşamasın diye, bir taraftan çocuklarımız eğelenerek, öğrenerek, eğitimlerine devam ederken, annelerimiz de burada iş gücü ortamında eğitimlerini sürdürüyorlar. Bunun faydasını görüyoruz. Çocuklar güvenli yerde, annelerimiz güvenli yerde, hep birlikte buraya gelip, buradan beraber evlerine dönüyor olmaları, onların verimini arttırıyor. Bu konuda ben hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"En büyük idealim kendi atölyemi kurmak"

Yetim Koordinasyon Merkezi'ndeki faaliyetlerden faydalandığını dile getiren 4 çocuk annesi Fadime Beyaz, "Şehitkamil Belediyesinin Yetim Koordinasyon Merkezine kayıtlıyız. 4 çocuğum var. Sağ olsunlar Belediye Başkanımız bize bu imkanı sunup, dikiş öğrenmemiz için ve ilerletmemiz için bu desteği sundular. İyi kötü, kendi dikişlerimizi dikiyoruz, kıyafetlerimizi kendimiz dikiyoruz. Çocuklarımın, onların arkadaşlarının, çevremizin, birçok kişinin elbiselerini dikiyoruz. Şu an benim en büyük idealim kendi atölyemi kurup, birkaç tane daha benim gibi arkadaşlarıma destek olmak. Tek istek ve temennim şu an budur. Ben, Belediye Başkanımıza bir kez daha bizlere bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP