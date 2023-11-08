Başkan Fadıloğlu, lösemi hastası Hatice ile bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi hastası Hatice Yeşilbağ ile bir araya gelerek "geçmiş olsun" dileklerini illetti. Hatice ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Her fırsatta ilçenin farklı noktalarına çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Burak Mahallesi'nde ikamet eden Sara Yeşilbağ'ın kızı lösemi hastası Hatice Yeşilbağ'ı ziyaret etti. "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Fadıloğlu, Hatice'nin sağlık durumu hakkında da aileden bilgi aldı. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, Hatice ve kardeşlerine çeşitli hediyeler sundu. Başkan Fadıloğlu, Yeşilbağ ailesinin istek ve sıkıntılarını da dinledi.

"İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle bugün Hatice'yi ziyarete geldik. Öncelikle acil şifalar diliyorum. Fakat diğer taraftan da mutluyum, böyle bilinçli bir hasta olması münasebetiyle bütün kurallara riayet ederek aynı zamanda eğitimini de devam ettiriyor. Bu derdi veren, dermanını da verecek. Biz dua ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşması için. Bunun için gerekli olan önlemleri ve tedavileri zaten ailemiz takip ediyor. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak, normal hayatına devam edecek. Tabii kardeşleriyle beraber eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Bu tür günler aslında farkındalığı oluşturmak adına hafta etkinlikleri, gün etkinlikleri bunun için. Fakat toplumun bilinçlenmesi açısından bu özel günlerden herkesin haberdar olması açısından bu özel günler değerlendiriliyor. Ben, Hatice'nin şahsında tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımızı çok seviyorum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren lösemi hastası Hatice Yeşilbağ, "Başkanımızın, bugün beni ziyaret etmesinden dolayı öncelikle çok mutluyum. Başkanımızı çok seviyorum. Lösemili Çocuklar Haftası, özel bir hafta benim için. Böylesine anlamlı günlerde hatırlanmak, bizleri de çok mutlu ediyor. Çok zor günlerden geçiyoruz ama bir gün bu hastalığın geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP