Başkan Fadıloğlu, bir ilki daha hayata geçirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te eğitim alanında bir ilke daha imza attı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu öncülüğünde kısa sürede yapımı tamamlanan D.T. Şehitkamil Sahnesi içerisinde yer alan M. Sami Benli Kütüphanesi, Gaziantep'te 24 saat kesintisiz olarak öğrencilerin kullanımına açık tutuluyor.

Hayata geçirdiği her projede talepleri göz önünde bulundurarak planlama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin talebi doğrultusunda istedikleri saat dilimlerinde akademik çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine imkan sağladı.

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi içerisinde yer alan M. Sami Benli Kütüphanesi bin 300 metrekarelik ana kütüphane ve okuma salonu, 150 metrekarelik çocuk kütüphanesi, 150 metrekarelik gece kütüphanesi, 550 metrekarelik genç okuma salonu ve 150 metrekarelik seminer salonundan oluşuyor.

Nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkı sunacak M. Sami Benli Kütüphanesi'nden okul öncesi 4-6 yaş aralığındaki çocuklar da yararlanabilecek.

M. Sami Benli Kütüphanesi'ni tercih eden öğrenciler, güvenli internet ortamında ders çalışma, ödev yapma ve araştırma imkanına da sahip oluyorlar.

Akademik çalışmalar dışında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler, kütüphanelerden üyelik sistemiyle faydalanıyor.

"Burada her şey çok çok iyi düşünülmüş"

Kütüphaneye ilişkin değerlendirmede bulunan İbrahim Ürkmez, "Hakimlik Sınavı'na hazırlanıyorum. Bundan önceki süreçte de biz belediyenin Şehitkamil Sanat Merkezi içerisindeki kütüphaneyi kullanıyorduk. Burası açıldığı zaman burası bize oraya göre çok çok iyi oldu. Burada her şey çok çok iyi düşünülmüş. Yani cidden, hani her tarafın karanlık tutulup sadece masalara ışık konulması bizim dikkatimizin dağılmaması açısından çok önemli oldu. İkincisi de biz orada biraz ders saatlerinde sıkıntı çekiyorduk. Yani çünkü sabah belli bir açılma saati vardı, akşam belli bir kapılma saati vardı ama burada öyle bir durum yaşamıyoruz. 7/24 açık zaten. Bayağı da bir memnunuz. Ben, çalışanlardan çok çok memnunum. Yani hepsi bize karşı çok çok güzel yüzlüler. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde de böyleydi. Bize, çok ilgililer" ifadelerini kullandı.

"Gayet güzel, sessiz bir ortam var"

Sunulan hizmetle ilgili değerlendirme yapan Haktan Saraçoğlu, "Belediyemizin sağladığı imkandan memnunum. 7/24 açık ve ders çalışmamız için gayet güzel, sessiz bir ortam var. İkramlar veriliyor. Su, çay, kahve, kek. Yani bunlar gerçekten güzel. Ücretsiz bir şekilde ders çalışıyorsunuz. Sessiz bir ortamda hem de güzel ikramlar var. Bunlar güzel gayet memnunuz, teşekkür ederiz belediyemiz" açıklamasını yaptı. - GAZİANTEP