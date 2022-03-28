Başkan Ertuğrul Çetin: "İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız" - Haberler

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Başkan Ertuğrul Çetin: "İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ertuğrul Çetin:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların buluşma noktalarının başında gelen Mahalle Konaklarında, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların buluşma noktalarının başında gelen Mahalle Konaklarında, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

İlçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılan Altınova Mahalle Konağında Başkan Ertuğrul Çetin ve Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, vatandaşlarla sohbet edip, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

"Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmak amacıyla Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştıracağız"

Mahalle Konaklarının ilçe halkının kaynaşmasına ve dayanışmasını büyük bir katkı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçe Başkanımız Servet Türkayık ile yapımını tamamlayıp hizmete açtığımız Altınova Mahalle Konağı'nda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler vererek, hemşehrilerimizin sorularını cevapladık. Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmak amacıyla Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştıracağız. İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız" dedi. - ANKARA

Başkan Ertuğrul Çetin: İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız

Başkan Ertuğrul Çetin: İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınova, Hisarcık, AK Parti, Asker, Yerel, Haberler

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