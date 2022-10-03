Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu güven tazeledi Yerel Haberler Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın yasal olarak 4 yılda bir gerçekleştirilen oda seçimlerinde TSO Meclisi'nde temsil edilen 10 meslek komitesi Meclis üyeliği için sandık başına gitti. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde üyeler oy kullandı. Seçimde üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kars Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu güven tazeledi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.