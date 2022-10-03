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Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu güven tazeledi

Yerel Haberler

Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu güven tazeledi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın yasal olarak 4 yılda bir gerçekleştirilen oda seçimlerinde TSO Meclisi'nde temsil edilen 10 meslek komitesi Meclis üyeliği için sandık başına gitti. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen seçimlerde üyeler oy kullandı. Seçimde üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ertuğrul Alibeyoğlu, yeniden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Yerel Haberler

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