Başkan Erol, vatandaşlarla bayramlaştı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ramazan Bayramı dolayısı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bayramlaşma törenine katıldı.

Ramazan Bayramı ile birlikte ilk olarak belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Erol; "Bundan sonrada el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Buharkent Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi.

Bayram sebebiyle oluşacak trafik yoğunluğunda kurallara uyulması konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Erol; "Bayramda Buharkent'te olmayacak, tatil bölgelerine veya memleketlerine gidecek bütün mesai arkadaşlarımın, halkımın trafik kurallarına uymalarını ve sağ salim aramıza dönmelerini temenni ediyorum" dedi.

Başkan Erol, bayramlaşma merasimi sırasında yaptığı konuşmada ise son dönemlerdeki projeleri ve yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunarak "Biz göreve geldiğimiz günden beri Buharkent Belediyesinin birçok yeni projeye ev sahibi olacağını hizmetkar modeline geçeceğini, vatandaşa gülen yüz, uzanan el ve onlara sarılacak şefkatli kollar olacağını söyledik. Bu bilinçle ilçemizde pandemi koşullarının zorluğuna rağmen çok ciddi bir hizmet verdik. Kaymakamlığımızla, resmi kurumlarla 7/24 mesai olmadan bu ilçeye, bu ilçede yaşayanlara hizmet ettik. Önümüzdeki süreçte de Buharkent Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışan bir şekilde hizmet etmeye, ilkleri yapmaya, ilkleri başarmaya ve Buharkent'te öncü, örnek, üretken belediyecilik anlayışını sergilemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm islam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; bu bayramın birliğe, beraberliğe ve memleketimizin ihtiyacı olan kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma merasimi, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel