Başkan Ergün, Vestel'e konuk oldu - Haberler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun konuğu olarak, Vestel yönetimiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Vestel işbirliğinde yürütülen başarılı organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Vestel City'de öğle yemeğinde ağırladı. Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel ve Vestel CFO'su Alp Dayı'nın da yer aldığı yemekte, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğinde yürütülen başarılı organizasyonlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Misafirperverliği nedeniyle Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'ya teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel