Başkan Ergün, Merkez Efendi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Haberler

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Başkan Ergün, Merkez Efendi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Ergün, Merkez Efendi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Merkez Efendi Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından vefat eden kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı hayrına, vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Merkez Efendi Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından vefat eden kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı hayrına, vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma namazını Merkez Efendi Camii'nde eda etti. Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım ve Ali Öztozlu, daire başkanları ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç eşlik etti. Cuma namazının ardından yaşama veda eden merhume Atlas Akyıdırım'ın cenaze namazına katılan Başkan Ergün, acılı aileye baş sağlığı ve sabır dileklerini ileterek, merhumenin ruhuna ithafen dualar okudu. Vatandaşlarla selamlaşan ve hayırlı Cumalar dileyen Başkan Ergün, daha sonra da geçtiğimiz günlerde vefat eden kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı hayrına cami cemaatine ve vatandaşlara helva ikramında bulundu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Cengiz Ergün Manisa Yerel Haberler

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