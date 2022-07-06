Başkan Ergün, kayınvalidesini son yolculuğuna uğurladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kayınvalidesi, eşi Şeyda Ergün'ün annesi Ayser Yağcıbaşı, Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün başta olmak üzere, Yağcıbaşı'nın çocukları ve torunları, taziyeleri kabul etti.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kayınvalidesi, eşi Şeyda Ergün'ün annesi Ayser Yağcıbaşı, yaşama veda etti. Yağcıbaşı'nın cenaze namazı, öğle namazının ardından Hatuniye Camii'nde kılındı.

Cenaze namazı öncesinde Başkan Ergün ve eşi Şeyda Ergün başta olmak üzere, Yağcıbaşı'nın çocukları ve torunları, taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayser Yağcıbaşı, gözyaşları arasında Kırtık Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Uşak Valisi Turan Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, MHP MYK üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş, Belediye Meclis üyeleri, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, başkan danışmanları, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, merhumenin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel