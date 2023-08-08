Başkan Ergün'den üzüm üreticilerine sergi bezi desteği

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. 20 dekar ve altı üretim yapan üzüm üreticilerine yüzde 100 hibeli olarak üzüm kurutma örtüsü desteği projesinde ilk dağıtım töreni Kırtık Şantiyesi'nde gerçekleşti. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 7500 üreticinin faydalandığı yaklaşık 10 milyon liralık desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla 2023 yılı bütçesinden 122 milyon liralık payı üreticiye yönelik desteklere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üzüm üreticilerine yönelik bir desteği daha hayata geçirdi. 20 dekar ve altı üretim yapan 7 bin 500 üzüm üreticisine yüzde 100 hibeli üzüm kurutma örtüsünün dağıtımına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde gerçekleştirilen ilk dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Metin Memiş, Ergün Aksoy, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, parti teşkilatları ve üreticiler katıldı.

Özkasap'tan Başkan Ergün ve ekibine teşekkür

Üzüm kurutma bezi dağıtım töreni, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap yaptı. Özkasap, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, tüm Daire Başkanlarına ve ekipleri ile birlikte bugüne kadar Manisa'mıza kazandırdıkları tüm büyük projeler ile Kent Estetiğinden eğitim ve kültüre şehircilik ve şehircilik adına gerçekleştirdikleri tüm faaliyetler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın vermiş oldukları desteklere bakarsak, modern kapalı devre sulama sistemleri, tohum destekleri, damızlık koç dağıtımı destekleri, arıcılık ve örtü altı tarım destekleri, üzüm ve zeytin üreticilerimize sepet, sergi bezi ve toplama örtüsü destekleri ve çok daha fazla konuda yapmış oldukları çalışmaları sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da gıda arzı sağlayan kalkınmamızın temel taşlarından olan Manisa'mızın tarım potansiyeli ve üreticilerimiz adına da çok önemli buluyoruz. Bu yıl üzüm üreticilerimiz için sezonun bazı zorluklarını yaşadık. Bu sorunları da siz değerli üreticilerimiz çok iyi biliyorsunuz. İlk etapta gelen don, arkasından bölgesel olan kuvvetli yağmurlar, Temmuz ayında yaşadığımız aşırı sıcaklardan dolayı yaşadığımız verim kayıpları ve yüksek maliyetler dolayısıyla üreticilerimiz desteklenmesi gerekiyor. Bu yüzden tarım sigortalarına da çok önem vermemiz gerekiyor. TARSİM'in çalışmalarını mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Manisa Ticaret Borsası olarak bizlerde Manisa Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği çalışmalara dahil olarak projede belirlenmiş ve belirtilecek olan üreticilerimize dağıtım yapılacak sepet ve sergi bezi desteği teminine 150 bin lira destek veriyoruz. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza, bugüne kadar katkılarından dolayı tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ürünümüz bereketli, kazancımız bereketli olsun" diye konuştu.

Tarımsal kırsal kalkınma projelerinden bahsetti

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'ın konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, üreticilere seslendi. Başkan Ergün, 7 bin 500 üreticinin faydalandığı proje öncesinde kırsal alanda gerçekleştirilen destekler hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

"Üzümü dünya markası yapan üreticilerimize destek oluyoruz"

Dünyaca ünlü Sultani üzüm başta olmak üzere, üzüm üretiminde Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şehri olan Manisa'da üzüm üreticilerine de dayanak olmayı sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'nın üzümünün dünyada marka olmasında tabi ki çiftçimizin büyük emeği var. Bu vesileyle öncelikle Manisa üzümünün dünyaca tanınmasını sağlayan çiftçimize ve ihracatçılarımıza şahsım ve Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, üzüm üreticilerimize destek olmak amacıyla 20 dekar ve altı üretim yapan 7 bin 500 üreticimize üzüm sergi bezini yüzde 100 hibeyle teslim edeceğiz. Çiftçimizin giderlerini düşürmek, gelirlerini arttırmak düşüncesiyle çorbada tuzumuz olsun anlayışıyla desteklerimizi sürdüreceğiz. İnşallah teslim edeceğimiz bu üzüm sergi bezleri de üreticimize faydalı olacaktır. Bu desteğimizin akabinde 7 bin 500 zeytin üreticimize 30 bin adet zeytin toplama örtüsünü de dağıtarak, toplamda 10 milyon lirayı bulan bir destek sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

"İş birliği içerisinde çalışıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 40 kalem çalışmayla tarımsal ve kırsal kalkınmaya destek olduğunu ifade eden Başkan Ergün, "Tarımsal sulama göletleri, hayvan içme suyu göletleri, tarımsal sulama projeleri, sulama kooperatiflerimize desteklerimiz, fidan dağıtımlarımız, erken uyarı istasyonları, dolusavar projeleri Saymakla bitiremeyeceğimiz yaklaşık 40 kalem çalışmayla tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerimizle siz değerli çiftçilerimize dayanak olmaya, can suyu olmaya devam edeceğiz. İlkemiz üretken belediyecilik, gayemiz çiftçimizin gelirlerini arttırmak. Bu gayeyle çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceğiz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Zafer Kalkınma Ajansı ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü 'Tarımda entegre mücadelede dijital gözüm' projesi dahilinde 25 adet dijital kameralı feromon tuzak cihazı alımı yaptık ve bunların montajlarını tamamladık. Bu projeyle daha az ve doğru zamanda zirai ilaçlamanın yapılmasını hedefliyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzle çok güzel ve örnek bir uyum içerisinde çiftçilerimize yönelik projelerimizi yürütüyoruz. Bu vesileyle değerli Tarım İl Müdürümüz ve ona bağlı olarak çalışan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İlgili genel sekreter yardımcımız ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızda da arkadaşlarımız aynı uyumu başarıyla sürdürüyor. Onlara da şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel ve örnek çalışma uyumuyla alın teri altından daha değerli olan çiftçilerimize yönelik desteklerimiz bitmeyecek ve artarak devam edecektir. Bu duygularla üzüm sergi bezi dağıtım törenimize katılımlarınızdan dolayı bir kez daha hepinize teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize verimli ürünler, bereketli kazançlar diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmasının ardından 7 bin 500 üreticinin yüzde 100 hibe ile faydalandığı üzüm kurutma örtüleri üreticilere teslim edildi. Kendilerine verilen destekler nedeniyle üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.