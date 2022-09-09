Başkan Eren Alp, süt üreticilerin talebini mandıracılara iletti

Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üreticilerin taleplerini mandıracı mandıracılara iletti.

Süt üreticileri, ucuz fiyata sattıkları sütlerinin değerinde satılması ve sonbahar mevsiminde süt üreticisine mandıracı esnafı tarafından dağıtılan avans sisteminin kaldırılması istedi.

Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, Kars il genelinde süt alımını gerçekleştiren mandıracı esnafı ile bir toplantı yaparak süt fiyatlarında artış yapılması gerektiğini ve süt üreticilerinin taleplerini bir bir anlattı.

Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda süt fiyatlarının artışı konusunda görüş alış verişinde bulanan Başkan Alp, "Kars ve Karslı üreticilerimiz adına Damızlık Birliği Yönetim Kurulu olarak Kars İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Altıntaş ve bazı İlçe Ziraat Odası Başkanları ile il genelinde üretim hizmeti veren mandıracı esnaflarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, süt fiyatlarının belirlenmesi konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Son yıllardaki üretimin düşmesinden, süt fiyatlarının rolünü ve ulusal süt konseyinin fiyatlarını ve avans sistemini konuştuk" dedi.

Alp, "Hayırlara vesile olacağını düşündüğümüz bu toplantı ile üretim, üreticinin ve mandıracı esnaflarımızın ortak paydada buluşturma konusunda, Kars hayvancılığının ileriye taşınması için Kars Valimizin ve İl Milletvekillerimizin de bilgileri dahilindeki gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızı iyi bir gelecek için adım olacağından şüphemiz yok. Hep birlikte hayırlara vesile olsun inşallah" diye konuştu.

Toplantıda süt üreticilerinin sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı. Yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS