Başkan Erdoğan, 'Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz'

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos'un milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en büyük dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ulu Önder Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, o gün atılan kararlı adımların bugünkü karşılığının bağımsız, güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye olduğunu vurguladı.

30 Ağustos Zafer Bayramının, millet olarak en zor şartlarda bile bağımsızlık iradesinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir bayram olduğunu dile getiren Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramımız, milletimizin en zor şartlarda bile bağımsızlık iradesinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir bayramdır. Bugün bizlere düşen görev, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının emaneti olan bu kutsal mirası yalnızca anmakla kalmayıp aynı ruhla geleceğe de taşımaktır. Ekonomiden sanayiye, ticaretten bilime kadar her alanda el birliği ile durmadan yorulmadan üretmeye, çalışmaya ve ülkemizi daha güçlü kılmaya mecburuz. Çünkü biliyoruz ki, 30 Ağustos'ta atılan kararlı adımların bugünkü karşılığı; bağımsız, güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye'dir. Bu vesileyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - DENİZLİ