Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarını ziyaret etti.

BİGA, ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçedeki sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarını ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, seçim sürecini tamamlayarak görevlerine başlayan STK başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Yavuz, Biga Pazarcılar Festivalciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Ircı'yı ziyaret eden Başkan Erdoğan'a, Belediye Başkanı Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Belediye Meclis Üyeleri Jale Kırbaş ve Kerim Özdemir eşlik etti.

Seçim sürecini tamamlayarak göreve başlayan başkan ve yönetimlerini tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Erdoğan, günün anısına hediye takdiminde bulundu. Biga Belediyesi'nin her zaman şehirdeki STK'ları dinleyerek, birlik, beraberlik ve istişare ruhuyla hareket ettiğini ifade eden Başkan Erdoğan, ortak noktanın Biga olduğunu belirterek hep birlikte çalışmalara devam edildiği vurgusu yaptı. - ÇANAKKALE

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

Başkan Erdoğan'dan STK'lara Ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Esnaf ve Sanatkarlar, Bülent Erdoğan, Biga, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title