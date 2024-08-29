DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatanın korunması ve kalkınması için çalıştıklarını belirtti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos mesajında; "Tarihi destanlarla dolu Türk Milleti, bu büyük zaferle, vatanını sonsuza dek koruma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de aynı ruhla ve var gücümüzle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve ülkemizi kalkındırmak, insanımızı da refaha ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında; "30 Ağustos 1922, milletimizin cephedeki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin son safhası olan büyük taarruzunu kahramanlıkla taçlandırdığı gündür. Tarihi destanlarla dolu Türk Milleti, bu büyük zaferle, vatanını sonsuza dek koruma iradesini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de aynı ruhla ve var gücümüzle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve ülkemizi kalkındırmak, insanımızı da refaha ulaştırmak için çalışıyoruz. 102. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos'un bizlere bıraktığı asırlık miras, bugün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür emin ellerdedir. Milli mücadele ruhuyla, milletçe omuz omuza vererek, büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Denizli iş dünyası olarak bizler de bunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz; ülkemizi yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle, başta Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi, rahmetle anıyoruz. Ailelerine en derin saygılarımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin Zafer Bayramı'nı, o günkü coşku ve heyecanla kutluyoruz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. İstiklalimiz daim; vatanımız, milletimiz ve birliğimiz ebedi olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ