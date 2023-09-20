Başkan Erdem, gazileri unutmadı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazilerle bir araya geldi. Başkan Erdem, "Bugün Cumhuriyet'imizin 100. yılını gururla kutlayabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz" dedi.

Nilüfer Belediyesi Gaziler Günü'nde Bursa'daki kahraman gazileri unutmadı. Tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türk tarihinin savaş meydanlarında yazılan kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Anadolu insanının tarih boyunca özgürlük ve ulusal bağımsızlık için canı pahasına savaştığını kaydeden Başkan Erdem, "Bu topraklar şehit kanıyla sulanmıştır deriz ya boş bir laf değildir bu. Bastığımız toprağın her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla sulanmıştır. En büyük Gazi, bu unvanı 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile alan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.Bugün, gazilerimiz için kahramanlık günüdür. Türk ulusu için, şehitler nurlanmış ve gaziler onurlanmış kişiler demektir. Bugün Cumhuriyet'imizin 100. yılını gururla kutlayabiliyorsak, huzur ve barış içinde yaşayabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ben savaş meydanlarında, çatışma ortamlarında vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da gazilerin anlamlı gününü kutlayarak, "Bu topraklarda bağımsız bir ülke kurmak adına bedel ödeyen canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu ülkenin geçmişin ve varoluşunda sizlerin payı çok büyük. Sizler bu ülkede ödediğiniz bedele karşı en mutlu huzurlu kişiler olarak yaşamalısınız. Bugün yaşadığınız sorunları biliyoruz. Gazilerimizin ve şehit yakınlarının hak ettiği değeri ve sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağımızı canı gönülden ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Metin Şenol, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem de söz alarak Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi'ne bu anlamlı günde desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BURSA