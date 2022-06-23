Başkan Erdem'den yangın mağdurlarına destek sözü - Haberler

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Başkan Erdem'den yangın mağdurlarına destek sözü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Erdem'den yangın mağdurlarına destek sözü

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçen hafta Gümüştepe Mahallesi'nde evleri yanan Hacer-Mümin Kuzubaş çiftini ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçen hafta Gümüştepe Mahallesi'nde evleri yanan Hacer-Mümin Kuzubaş çiftini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdem, mağduriyetlerinin giderilmesi için destek sözü verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçen pazar günü Gümüştepe Mahallesi'nde meydana gelen yangın bölgesini ziyaret etti. 3 evin zarar gördüğü yangında, evleri kullanılamaz hale gelen Hacer-Mümin Kuzubaş çiftiyle görüşen Başkan Turgay Erdem, geçmiş olsun dileklerini dile getirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Erdem, yaraların sarılması için destek sözü verdi. Enkazın tehlike oluşturmaması adına acilen adım atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdem, ekipleri de yapılması gereken çalışmalar için yönlendireceğini ifade etti.

Başkan Erdem ziyaret sonunda mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgay Erdem Yerel Haberler

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