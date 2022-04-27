Ceyhan Belediye Başkanı Erdem'den Karnavala Katılan Esnafa Teşekkür Plaketi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılan Ceyhanlı esnafa teşekkür plaketi sundu.

Bu yıl onuncusu düzenlenen karnaval kapsamında stant açan esnafın ilçede ekonomik ve sosyal hareketlenmeye katkı sunduğunu dile getiren Başkan Erdem, Ceyhanlı esnafı makamında ağırladı.

"CEYHAN ADI ÖNE ÇIKACAK"

Adana'nın dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılım sağlayarak, karnava renk katan esnafa teşekkür plaketi sunan Başkan Erdem, "Adanamız, Ceyhanımız her şeyin en iyisine layık. Halkımızın mutluluğu her şeyden önce gelir. Karnaval boyunca gösterilen ilgi nedeniyle Ceyhanlı halkımıza ve esnaflarımıza, konserlere katılan sanatçılarımıza, animatörlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Erdem, Ceyhanlı hemşehrileriyle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini, Ceyhan adını her platformda daha çok öne çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.