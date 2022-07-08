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Başkan Dündar personelle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Dündar personelle bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediyede çalışan personel ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde belediyede çalışan personel ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin geleneksel bayramlaşma programında belediye birimlerinde görev yapan personeller ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde personel ile tek tek ilgilenen Dündar, çalışanlara hayırlı bayramlar diledi.

Kurban Bayramı'nın başta tüm İslam alemine huzur, mutluk ve sağlık getirmesini temenni eden Dündar, "Personellerimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Osmangazi'yi adeta bir cazibe merkezine dönüştürdük. Bizler, hayata geçirdiğimiz projeleri hep birlikte yaptık. Bayramlar da, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı müstesna günler. Ben, bu vesile ile başta çalışma arkadaşlarım ve aileleri olmak üzere herkesin bayramını kutluyor, nice bayramlarda beraber olabilmeyi temenni ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Belediyesi Kurban Bayramı Mustafa Dündar Osmangazi Yerel Haberler

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